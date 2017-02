Retrouvez Arthur et tous ses invités : Issa Doumbia, Cartman, Anne-Sophie Girard, Marie-Aldine Girard, Artus, Baptiste Giabiconi et Tony Saint-Laurent. Ils devront relever les épreuves suivantes :- Speed quiz- Mime à la chaîne- Décor penché- Remix- Oda et Dako- Décollage immédiat- Casting pub- Articule séries tv