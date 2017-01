Vendredi, tout est permis avec Arthur du 20 janvier 2017  

Dans ce numéro inédit de Vendredi tout est permis, retrouvez Arthur en compagnie d'invités exceptionnels : Luigi Li, Géraldine Lapalus, Manu Levy, Arnaud Gidoin, Bruno Guillon, Eve Angeli et Artus.Notre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis emblématiques de l'émission tels que le Qui suis-je ?, Let's dance ou le In the dark. Séquences cultes en perspective ! Vous l'aurez compris, ce soir et plus que jamais, tout est permis !