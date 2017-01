Vendredi, tout est permis avec Arthur du 20 janvier 2017 - Spéciale Dany Boon & Friends (la suite)  

LE DECOR PENCHE - Vendredi 20 janvier à partir de 22h55, Arthur vous propose la suite de la première partie, un numéro inédit et exceptionnel de son émission culte Vendredi tout est permis. Au menu, des épreuves inédites créées spécialement pour Dany Boon & friends - Guillaume Canet, Florent Peyre, Alice Pol, Ahmed Sylla,Virginie Hocq, Ary Abittan Un casting déchaîné qui tentera de relever en direct, les défis fous et les nombreux jeux hilarants d’Arthur avec humour et dérision. Arthur vous donne rendez-vous en direct le Vendredi 20 janvier pour une soirée de fête où bien évidemment, tout est permis !