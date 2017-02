s02e05 - Passé sous silence  

Un chauffeur de taxi est retrouvé mort d'une balle dans le dos à côté de son véhicule. Bashir Sajadi, un afghan, aidait les services anti terroristes pour obtenir sa carte verte pour sa famille, en surveillant deux terroristes présumés. Les soupçons s'orientent naturellement sur eux et Al exige de les interroger mais pour cela, il faut les arrêter . Carrie assiste à cette arrestation et se rend compte que le tueur du chauffeur de taxi a suivi le même protocole, étant donné la trajectoire de la balle, et d'autres indices convergents dans ce sens .Elle est persduadée qu'il s'agit d'un soldat. Un ami fleuriste de Bashir a appelé celui-ci pendant que le tueur était dans le taxi , et il l'a entendu parler Pashtoune. Carrie se rend dans un bâtiment dédié aux vétérans ,où une psychiatre identifie john Curtis, un jeune vétéran d'Afghanistan qui parle couramment pashtoune .et qui est en pleine crise et probablement drogué Il ne se remet pas de la perte de son meilleur ami dans un attentat suicide dont il n'arrive plus à se rappeler. Curtis vole des armes et fait irruption dans un mariage où il menace le fleuriste, ami de Sajadi, qu'il prend pour un terroriste. Carrie entre dans la salle et à force de paroles , force Curtis à revivre la scène de l'attentat. Son ami s'était en fait, imprudemment approché de la voiture contenant la bombe, pour demander de l'eau à ses occupants, pour John qui se plaignait de la soif. Curtis est maîtrisé et Carrie reçoit la médaille du mérite.