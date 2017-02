s02e06 - En toute diplomatie  

Un jeune homme est retrouvé mort, une balle dans la tempe, au volant d'une splendide Ferrari enregistrée au nom d'un diplomate suisse en poste aux USA, Lukas Emminger. Celui-ci affirme n'avoir jamais vu le jeune homme, ni la voiture qui ne lui a pas été livrée.Al et carrie se rendent à la société Héritage Classics où a été acheté le véhicule et où ils apprennent par le directeur Nick Castigan que la victime s'appelle Ezequiel Nadal et livrait les voitures. On trouve des croix tatouées sur le bras de celui-ci, qui montrent son appartenance à un gang de courses de rues. le leader apprend à Al qu'Ezy" devait lui rembourser les dettes de son frère, le jour du meurtre, mais n'est jamais venu .Il est passé dans un atelier de pièces détachées où on a découvert que la voiture était en fait une contrefaçon. Puis Nick Castigan est assassiné à son tour. On retrouve l'importateur des fausses voitures de luxe. C'est lui qui a commandité le meurtre. Le réseau est démantelé. mais, Carrie n'est pas satisfaite , elle est persuadée que le meurtre d'Ezequiel n'a rien a voir avec les contrefaçons. C'est alors que Webster lui apprend qu'il avait été vacciné pour partir dans un pays chaud. C'est une révélation: la fille aînée du diplomate a un pansement sur le bras et une affiche de Goa dans sa chambre. Emminger s'étant aperçu de la liaison de sa fille avec le jeune homme et ne pouvant se débarrasser de lui, lui a tiré une balle dans la tête.