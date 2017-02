Unforgettable - s02e07 - Les grands explorateurs  

Un jeune homme, John Patton décède dans une bibliothèque, le visage et le corps couvert d'ecczema Il s'agit d'un empoisonnement par le RDX, un composant du C4, un puissant explosif. On en déduit que John a été intoxiqué par une longue manipulation du produit et qu'il devait sans doute fabriquer une bombe. En mourant, Patton serrait le journal d'un peintre, Alfred Goose, censé avoir trouvé le trésor du Hussar, un navire britannique du temps de l'Empire, transportant de l'or espagnol. Patton faisait partie d'un groupe " d'explorateurs urbains" habitués à visiter des lieux abandonnés,dont l'accès est interdit. . D'ailleurs, Al trouve des dizaines de contraventions délivrées par Marty Auerbach , chef de la police des transports.Celui-ci déclare avoir verbalisé Harold Estès , le co-locataire de Patton, la veille encore. Ce dernier est introuvable. Murray apprend qu'il s'est produit une grosse explosion sur la côte ; il devient urgent de retrouver Estes. Le troisième élément du groupe Alex accepte de conduire Carrie et Al dans les anciens souterrains du métro où John venait s'isoler parfois. D'après lui, John et Harold étaient à la recherche d'un trésor .Ils découvrent une pièce secrète pleine d'explosifs; mais l'endroit est piégé et il y a une explosion. Alex est blessé et Carrie va chercher du secours. Sur les lieux, Marty propose d'aller chercher Al et Alex. Puis Jo déclare que Estès est mort dans l'explosion de la plage une semaine avant. Donc Marty a menti. En effet, celui-ci avait découvert le trésor et assassiné Estès. Il est cueilli à la sortie du Souterrain.