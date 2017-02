Unforgettable - s02e08 - Justice expéditive  

Un célèbre avocat Christopher Jenkins est découvert , assassiné d'une balle dans le dos dans un parking. Carrie est persuadée que la victime connaissait son meurtrier. Jay trouve un appel à l'avocat passé par Shawn Manning, celui qu'on a appelé le monstre du millénaire, condamné pour le viol d'une étudiante en médecine dans Central Park. Celui-ci est en liberté conditionnelle. Les soupçons s'orientent alors sur lui. Il aurait pu vouloir se venger. mais Jay découvre que Jenkins et Shawn traquaient un homme Robert Cordero, ancien détenu et condamné pour plusieurs viols . Shawn se rend chez Rupa Nair sa soi-disant victime, qui, terrorisée veut s'enfuir. C'est alors que Le futur Procureur de New York, Gordon Frost demande à Eliot d' arrêter Manning pour le meurtre de l'avocat .Commence alors une chasse à l'homme. Carrie, persuadée de son 'innocence va interroger Rupa Nair. Celle-ci se souvient juste d'un bruit métallique, le soir du viol. Carrie a alors un flash, elle-même s'est trouvée dans le parc un soir et a entendu ce bruit, celui des sabots d'un cheval de la police montée. Elle retrouve le sergent de garde la nuit du viol qui lui indique avoir vu un homme louche ce soir-là , qu'elle reconnaît en photo, c'est Cordero, ce qu'elle a consigné dans son rapport. Mais le rapport n'est jamais parvenu dans le dossier d'accusation . Cordero est assassiné à son tour près d'un parking où Frost s'est garé dix minutes avant l'heure du meurtre .En fait, l'avocat avait fait part de ses soupçons à Frost, et celui-ci craignant qu'on découvre ses manquements lors du procès de Shawn, avait préféré assassiner l'avocat et Cordero. Il est confondu et arrêté par Eliot lors d'une conférence de presse.