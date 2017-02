Partout où elle passe, Sananas crée l'émeute  

Ce n’est ni un concert de rock ni le premier jour des soldes. En réalité, ces adolescentes surexcitées courent à toutes jambes pour réaliser un rêve : rencontrer l’une des youtubeuses beauté les plus influentes de France, la belle Sananas. À l’image d’Enjoy Phoenix, cette dernière compte plus d’un million d’abonnés sur sa chaîne Youtube. Son image vaut de l’or à tel point que les plus grandes marques se l’arrachent pour qu’elle puisse les représenter à travers diverses campagnes publicitaires. En quoi son succès réside-t-il ? Découvrez-le sans plus attendre ! — Extrait de l’émission #WEEKEND diffusée le 18 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.