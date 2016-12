#WEEKEND vous propose une petite recette vraiment très simple à réaliser : un carpaccio de Saint-Jacques. Pour le réaliser, rien de plus simple, vous aurez besoin d’huile d’olive, de citron, de tomates séchées, de piment d’Espelette, de cerfeuil et, bien sûr, de Saint-Jacques. Une recette légère à souhait qui ravira vos papilles - c’est certain. Testez-la sans plus attendre ! — Extrait de l’émission #WEEKEND du 24 décembre 2016, à (re)voir sur MYTF1.