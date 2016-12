Le tutodordono — Comment couper un sapin ?  

C’est Noël, il vous faut le plus beau des sapins ! Mais comment le choisir ? C’est la question que David Ordono s’est posée… Et pour y répondre, il a bien évidemment fait appel à Marcel, l’expert du #WEEKEND, pour qui le jardinage n'a plus aucun secret. Il vous révèle en effet toutes ses astuces pour que vous puissiez couper vous-même votre sapin. Munissez-vous de votre bloc-notes, car c’est l’heure du Tutodordono. Un tutoriel à ne pas manquer. Découvrez ! — Extrait de l’émission #WEEKEND du 24 décembre 2016, à (re)voir sur MYTF1.