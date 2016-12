Le tutotutest — Le yoga  

Aria Crescendo donne rendez-vous à David Ordono, le testeur tout terrain du #WEEKEND, pour une séance de yoga. C’est une première pour lui, mais il n’y a aucune crainte à avoir : l’exercice ne peut que bien se dérouler avec une telle professionnelle à ses côtés. Aria et David se retrouvent donc à Boulogne où se situe le studio de la coach des stars. Les poses se multiplient, la souffrance se lit sur le visage du chroniqueur et ce, bien évidemment, pour son plus grand bien. Regardez ! — Extrait de l’émission #WEEKEND du 24 décembre 2016, à (re)voir sur MYTF1.