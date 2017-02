WEEKEND du 25 février 2017  

#WEEKEND est la nouvelle émission lifestyle de TF1. Un nouveau rendez-vous moderne, rythmé et décontracté, emmené par Julia Vignali et Laurent Mariotte, qui vous donne les clés, les conseils et les bonnes idées pour réussir votre week-end. Construite "comme un week-end", cette émission, qui se déroule dans une jolie petite maison, abordera tous les sujets, tous les thèmes qui vous intéressent pour déconnecter de votre semaine, profiter de vous et enfin, vous faire plaisir. Et d’abord, grâce à la cuisine ! #WEEKEND vous proposera en effet, grâce au savoir-faire et aux conseils de Laurent Mariotte, de suivre et de faire avec nous une recette simple : une recette imaginée autour du produit de la semaine, avec toujours la petite astuce, la bonne idée de notre maestro… #WEEKEND vous parlera aussi de vous, de votre bien-être, des tendances - qui pourront devenir aussi les vôtres - mais aussi de ce que vous pourrez faire chaque week-end, dans votre maison ou ailleurs… Que ce soit à travers notre duo d’animateurs avec son ton "comme à la maison" ou grâce à notre reporter en mode "tutos", armé de son seul téléphone portable en guise de caméra, nous aborderons avec décontraction toutes les questions que vous vous posez. Jardinage, déco, musique, cinéma, sorties, qu’est-ce qu’on fait ce week-end ? La réponse dans #WEEKEND, chaque samedi matin sur TF1.