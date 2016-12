WEEKEND — Le box-office  

Au cinéma ce #WEEKEND, un film d’aventure à voir en famille : « Assassin's Creed », qui raconte l’histoire d’un homme retournant dans le passé pour se glisser dans la peau de son ancêtre. Une plongée dans l’Espagne du XVe siècle avec son lot de cascades et de combats contre les templiers. Une aventure spectaculaire ! Place à l’humour, une voiture qui ne s’arrête plus, José Garcia et André Dussolier au volant : voici le pitch de la comédie « A fond » de Nicolas Benamou, à qui l’on doit notamment « Babysitting 1 & 2 », et qui reprend donc les codes du film « Speed » sorti en 1994. Florence Foresti fait également partie du casting. « American Pastoral » d’Ewan McGregor et « Père Fils Thérapie » d’Emile Gaudreault sont les films que vous pourrez également voir durant les vacances. Regardez ! — Extrait de l’émission #WEEKEND du 24 décembre 2016, à (re)voir sur MYTF1.