WEEKEND — La playlist de Noël  

La playlist de #WEEKEND démarre en fanfare avec le nouveau single de Kid Cudi : « Surfin’ », produit par Pharrel Williams – rien que ça ! En s’associant au chanteur pour les arrangements, Kid Cudi sait qu’il détient le tube parfait. Autre ambiance avec The XX, le groupe du moment en Angleterre. Depuis leur premier album sorti en 2009, The XX est passé du statut de groupe “undergroud” à celui de référence. Et il compte bien s’imposer à l’international avec leur troisième opus : « I see you », prévu pour 2017. Enfin, pour notre plus grand plaisir, Patrick Bruel reprend Barbara. Le chanteur qui a donné un concert évènement au théâtre du Châtelet en juin dernier, vous propose de le revivre via un album capté lors de cette soirée. Ecoutez ! — Extrait de l’émission #WEEKEND du 24 décembre 2016, à (re)voir sur MYTF1.