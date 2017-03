TFOU CLAP : Rusty Rivets, l'inventeur en herbe  

Découvrez en exclusivité la nouvelle série Rusty Rivets, un célèbre inventeur en herbe révolutionnant des machines et gadgets en alliant des idées explosives ! Rusty est un jeune garçon intelligent, curieux et créatif. Avec ses équipements de haute qualité, d'un coup de main, lui et son amie Ruby résolvent tous les problèmes. Accompagné de Botosaure et des mini-robots, le petit génie ne s'ennuie jamais et aime partir à l'aventure. Retrouvez Rusty Rivets à partir du Samedi 1er Avril dans son atelier pour découvrir ses premières inventions !