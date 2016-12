Les 30 histoires du 26 décembre 2016 - Extraordinaires  

Karine Ferri et Pascal Bataille proposent d'effectuer un tour du monde des histoires les plus incroyables dont les médias se sont fait l'écho. Ces histoires étonnantes sont racontées par les personnes qui ont vécu ces événements extraordinaires, à la fois acteurs et témoins. Images et vidéos à l'appui, les trente histoires rassemblées dans cette émission offrent des séquences chocs et parfois difficiles, mais malgré la tournure dramatique de certains événements relatés au cours de l'émission, ces histoires ne se terminent jamais en tragédie. Au sommaire de ce numéro : Un phénomène rare : Les habitants de l'Oural ont assisté à un phénomène sans précédent, un déluge de météorites. La femme-requin : Cristina Zenato a un don qui est reconnu par les spécialistes du monde entier, elle dompte les requins et plonge quotidiennement dans les eaux claires des Bahamas. Le Burp : En Louisiane, les habitants de la région de Bâton-Rouge vont voir un pan entier de forêt disparaître en quelques secondes, que s'est-il donc passé dans ce marécage du Mississipi ? Tous pour un ! : En Afrique du Sud, alors que des éléphants passent à proximité d'une mare, un éléphanteau s'écarte et tombe dans l'eau boueuse. L'éléphanteau risque la noyade et c'est tout le troupeau qui vient à son secours. Imprévisible nature : Alors que des touristes contemplent les gigantesques glaciers d'Alaska, la chute d'un énorme bloc de glace transforme la paisible croisière en cauchemar.