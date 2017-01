90' Enquêtes - La face cachée de la Riviera  

Chaque année, la Côte d'Azur accueille 11 millions de touristes en quête de soleil, de plages et de mer. Avec une consommation touristique estimée à plus de 4,5 milliards d'euros, les entreprises locales se frottent les mains à l'ouverture de la saison.Parmi les business très florissant, celui des plages privées. 750 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires réalisé chaque année par les quelques 800 restaurants de plage. Une affaire rentable pour les plagistes de la Côte d'Azur.Nous découvrirons le fonctionnement de ces établissements très prisés. Problème, une nouvelle réglementation environnementale menace leur rentabilité. Quelles conséquences au niveau individuel mais aussi local. En effet, grâce à eux, c'est toute une économie qui tourne à plein régime durant la trêve estivale.L'immobilier quant à lui n'a rien à envier aux secteurs en lien direct avec la plage et la mer. Les prix peuvent atteindre des montants faramineux comme à Saint-Tropez où une maison s'est vendue plus de 30 000 euros le mètre carré.Les quelques rares terrains encore disponibles et bien placés sont bien évidemment très convoités. Et même si beaucoup sont officiellement inconstructibles, des promoteurs peu scrupuleux s'arrangent avec certains élus pour contourner la réglementation très stricte en matière d'urbanisme. Nous verrons comment cela fonctionne.