90' Enquêtes - French Riviera sous haute surveillance  

Chaque été, dans le Golfe de Saint-Tropez, les touristes affluent. Le Var est le département le plus visité de France. Avec une population qui double en juillet et août, les forces de l'ordre sont sous pression. Bagarres aux sorties des bars de nuit et des discothèques, conduites en état d'ivresse aux conséquences dramatiques, courses-poursuites sur l'autoroute, vols à l'arraché et cambriolages : comment gendarmes et policiers luttent-ils au quotidien contre les nuisances et les agressions qui peuvent gâcher les vacances ? Pendant trois semaines, les équipes de l'émission ont suivi sur le terrain les forces de l'ordre de Saint-Tropez et de sa région.