90' Enquêtes - Incendies, premiers secours, agressions : les pompiers de banlieue en action  

Au nord de Paris, de l'autre côté du périphérique : la Seine Saint-Denis. Un département cosmopolite dans lequel se côtoient près de 80 nationalités, où une cinquantaine de langues sont parlées. Le 93 est le département le plus pauvre et le plus violent de France. Pour venir en aide à la population : la Brigade de Sapeurs Pompiers de Paris. Ces " soldats de la vie " luttent contre tous les dangers et montent au front de toutes les détresses. Incendies, feux de voitures, drames familiaux, personnes démunies, sans abris et laissés pour compte... Ils sont les témoins d'une société toujours plus dure. 24 heures sur 24, ils doivent faire face à toutes les situations critiques. Calmer la douleur, sauver une vie, aider et réconforter, mais aussi, parfois, affronter la violence. Pendant deux mois, nous avons suivi le quotidien des sapeurs-pompiers du Centre de Secours de La Courneuve. Des pompiers, qui peut-être plus qu'ailleurs, ont fait leurs, le code et l'éthique du Sapeur Pompier de Paris : Je ne veux connaître ni ta philosophie, ni ta religion, ni ta tendance politique, peu m'importe que tu sois jeune ou vieux, riche ou pauvre, français ou étranger, quand tu m'appelles j'accours.