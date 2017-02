90' Enquêtes - Légionnaires : 8 semaines dans l'enfer de la jungle  

Tous volontaires, ils sont 24 stagiaires entre 20 et 30 ans, des soldats issus de la Légion étrangère, un des corps d'élite de l'armée française. Ces hommes au physique sportif sont prêts à tous les sacrifices pour décrocher le précieux brevet de "moniteur forêt" de la légion. Un des plus prestigieux et des plus difficiles de l'armée car il valident huit semaines de stage de survie dans la jungle guyannaise, en quasi autonomie, au contact d'animaux venimeux (serpents, araignées...). Cette formation, organisée à partir de la base militaire française de Kourou, en fait des soldats capables de se battre dans la jungle. Une fois le stage accompli, ils seront ensuite envoyés au contact des trafiquants d'or qui pullulent dans la région : les orpailleurs. Ces orpailleurs illégaux, armés et très organisés, pillent les sous-sols de Guyane, détruisent la forêt équatoriale et polluent les sols avec du mercure.