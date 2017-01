90' Enquêtes - Plats cuisinés : la vérité sur nos produits surgelés  

Facile à utiliser, rapide à préparer, idéal pour dépanner ou quand on est à court d’idées... Les surgelés ! Ils ont changé la vie de ces millions de Français qui n’ont pas envie ou pas le temps de cuisiner. C’est la plus forte croissance du secteur alimentaire de ces 20 dernières années... Dans les années 60 quand ils sont apparus en France, les gens s’en méfiaient un peu ; aujourd’hui ils sont devenus incontournables dans nos congélateurs. Imaginez ! Il existe plus de 7000 références surgelées. En légumes prêts à consommer, sous forme de plats cuisinés, en pizza : nous mangeons pour près de 11 milliards d’euros de produits surgelés chaque année. Et il y a une bonne raison à cela : on pense tous que le surgelé est bon pour la santé.Pourtant, il y a 2 ans, l’affaire des lasagnes à la viande de cheval a révélé les pratiques peu avouables de certains fabricants de surgelés... Nous avons donc mené l’enquête pendant plus de 6 mois pour savoir ce qu’on nous donne vraiment à manger, les trucs et astuces des industriels pour nous rendre «accros» à leurs bons petits plats, mais également ce que cachent les étiquettes. Ce reportage vous montrera ce qui se cache derrière ces aliments, afin de comprendre pourquoi le poisson surgelé est 2 à 3 fois moins cher que le poisson frais. Nous nous sommes donc intéressés aux produits surgelés préférés des Français : le steak haché, le poisson pané, la flammekueche et les fameuses herbes congelées que nous avons tous chez nous pour saupoudrer et relever nos plats. Nous verrons comment les produits surgelés s’invitent jusque sur les tables des restaurants, sans nous le dire bien sûr !