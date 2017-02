Eric et Quentin : direction la montagne pour une soirée spéciale le 15 mars

Par P.H. | Ecrit pour TMC |

Eric et Quentin prennent du galon sur TMC. Trublions incontournables de Quotidien présenté par Yann Barthes, les deux acolytes vont voler de leurs propres ailes et prendre les rênes, le 15 mars prochain, de leur tout premier prime ! Une belle récompense pour le duo, à l’humour décapant et décalé, qui proposera, pour l’occasion, une soirée placée sous le signe de la montagne !

Dans Eric et Quentin, à la montagne, les téléspectateurs retrouveront l’irrésistible binôme entouré d’une belle brochette d’invités. Produit par Bangumi, ce rendez-vous qui promet une avalanche de sketchs et de rires, mettra à l’honneur Franck Gastambide, Mister V ou encore Florence Foresti. Et ce n’est pas tout puisqu’Eric et Quentin croiseront, au détour de leurs stories et autres séquences inédites, Alexandra Lamy, Sabrina Ouazani, Valérie Damidot ou encore Patrick Timsit. Une liste qui pourrait bien s’allonger et réserver quelques surprises.

"Du rire, des perruques, des chatons et du ski", voilà ce qui attend les amateurs comme le précise TMC. Une promesse qui deviendra sans nul doute réalité. Connaissant l’humour déjanté des deux compères, cette soirée du 15 mars redonnera le sourire aux téléspectateurs ! Le tout dans un décor de rêve, sur les pistes de ski d’une célèbre station française !

