Le chocolat chaud : Le bonheur, c'est important  

Après avoir supplié Yann Barthès pendant plusieurs mois, Eric et Quentin ont enfin réussi à obtenir un prime time sur TMC ! Pour le réaliser, ils se sont rendus à la montagne où ils ont supplié Le PalmaShow, Franck Gastambide, Mister V, Florence Foresti, Patrick Timsit, Sabrina Ouazani, Alexandra Lamy, Valerie Damidot et plein d’autres, de participer à leurs stories et sketchs inédits. Résultat : du rire, des perruques, des chatons et du ski !