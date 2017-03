EXCLU. Elsa Esnoult (Les Mystères de l’Amour) : "Fanny aimera toujours Christian"

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TMC |

Au mois de décembre, vous avez confié à MYTF1 que vous ne saviez pas si vous reviendriez dans la série après l’épisode des mariages à Love Island… Finalement, vous êtes bel et bien de retour !

Exactement ! Ça a été une belle surprise pour moi. Je savais que ça créerait de nouvelles histoires donc j’avais hâte de pouvoir le vivre à nouveau.

Vous assistez impuissante au mariage de Christian (Sébastien Roch) votre grand amour ! Un coup dur pour Fanny ?

Oui, un coup dur pour mon personnage car Christian a quand même été l’amour de sa vie et le public apprend que Fanny part, non pas car elle ne l’aime plus, mais contrainte car elle se sent coupable, donc elle est obligée de partir. Au fond, elle aime toujours Christian. Il n’est jamais parti de son cœur.

Laly essaye de vous aider à pallier le manque de Christian en vous changeant les idées…

Tous les personnages se démènent pour changer les idées de Fanny. Ils ont beau tout faire, rien ne fonctionne. Christian sera toujours Christian. Sans me comparer à Hélène et Nicolas, notre histoire y ressemble. On retrouve ce principe du couple qui est fait l’un pour l’autre mais on ne sait jamais s’ils vont ou pas rester ensemble.

Fanny poursuit sa carrière de chanteuse dans Les Mystères de l’Amour aux côtés de Christian… Comment appréhende-t-elle de retravailler avec celui qu’elle a aimé ?

C’est une grosse angoisse pour Fanny. A chaque fois qu’elle le voit, elle a envie de faire demi-tour puisqu’elle n’est pas capable de le regarder dans les yeux. Les larmes montent à chaque fois. Même s’il ne s’en rend pas compte, les chansons qu’elle a écrites sont toutes pour lui. Malheureusement, il pense que Fanny chante pour quelqu’un d’autre. L’atmosphère est très tendue avec de nombreux silences entre eux. En tant que comédienne, c’est plaisant à interpréter notamment par le jeu de regard qui rend l’histoire plus forte !

Dans les derniers épisodes, Fanny lui avoue s’être remise de sa rupture avec Ricky, est-ce un prétexte pour qu’il culpabilise ?

Oui, c’est un mensonge. Elle est obligée d’inventer une histoire avec Ricky pour que Christian ne comprenne pas, ne capte pas que toute cette mise en scène est pour cacher sa tristesse. Elle sait que Christian a du mal à se remettre de leur rupture. Elle invente l’histoire avec Ricky pour ne pas qu’il soit perturbé et qu’il aille de l’avant dans sa nouvelle vie d’homme marié. Fanny n’est pas bête, elle sait qu’il a souffert aussi donc elle ne veut pas tout gâcher. Elle veut qu’il soit heureux car c’est aussi ça l’amour : plus considérer l’autre de façon à ce qu’il prenne une place plus importante. Mon personnage s’efface.

Les Mystères de l’Amour c’est une grande famille… Comment avez-vous été intégrée dans l’équipe ?

Fidèle de cette série en tant que téléspectatrice, j’ai été très bien intégrée dans la grande famille Les Mystères de l’Amour. Même si j’avais l’impression de les connaître depuis toujours, j’avais une certaine appréhension à intégrer une équipe qui existe depuis plusieurs années. Au final, ils ont été super accueillants. Pour l’anecdote, mes premières scènes ont été avec les garçons qui sont très blagueurs ce qui permet de détendre l’ambiance. Je les en remercie d’ailleurs de m’avoir mise à l’aise aussi facilement. Je suis heureuse et fière de faire partie de cette famille aujourd’hui.

Vous êtes comédienne, mais aussi chanteuse. En mai 2014, vous sortez votre premier album Pour toi. On retrouve dedans 11 titres dont Ma Star à Moi en duo avec Sébastien Roch, un beau clin d’œil à la série ?

Effectivement, comme le duo fonctionnait bien dans la série, on s’est dit « pourquoi pas faire un duo ? ». Ce titre délivre un vrai message d’amour et parle de différence d’âges. Cette chanson fait écho aux personnages de Fanny et Christian. Fanny est à la fois une jeune fille forte et très fragile qui doute beaucoup. J’ai reçu énormément de commentaires de la part de fans qui ont adoré le duo. D’ailleurs, lors d’un showcase, Sébastien m’avait rejoint sur scène pour le plus grand bonheur du public !

A quand un prochain duo ?

Aucune idée ! En revanche, lui est devenu producteur de musique, donc il est moins dans l’interprétation. Est-ce que lui en aurait envie, pourquoi pas ? Je ne sais pas… Je pense que Fanny et Christian doivent d’abord se remettre en couple avant d’envisager de chanter ensemble. Les scénarios ne sont pas écris à l’avance, c’est nous qui donnons le ton, et c’est volontaire, comme ça nous mettons autant d’intensité pour toutes les scènes. Vous verrez bien au fil du temps.