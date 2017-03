EXCLU – Xavier Delarue (SS1) : "Mon personnage va avoir une incidence sur la vie d’Hélène et Annette !"

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TMC |

Depuis qu’il a annoncé sa participation à deux épisodes de la série phare de TMC, Les Mystères de L’Amour, Xavier suscite l’interrogation et l’engouement. Sur les réseaux sociaux, les fans n’ont de cesse de lui demander plus d’informations sur le personnage qu’il incarne dans la fiction. C’est à MYTF1 que le jeune homme livre les premières indiscrétions sur son rôle dans la série de Jean-François Porry.

Racontez-nous comment vous avez été repéré pour participer à la série Les Mystères de l’Amour

J’ai passé le casting, comme n’importe qui d’autre. La production recherchait deux profils très différents et le mien a collé pour l’un des deux personnages. Tout s’est très vite enchaîné. J’ai eu la réponse dans les 48 heures qui ont suivi mon casting et je suis parti tourner quelques jours plus tard…

Comment avez-vous été accueilli par l’ensemble du casting ?

J’ai rarement été aussi bien accueilli qu’ici. J’ai eu la chance de rencontrer Cri-Cri d’amour, Hélène, Annette… tous ces personnages iconiques qui ont bercé mon enfance, c’était un vrai bonheur. Quand je suis arrivé, on s’est tous fait la bise, ils m’ont mis en condition. C’était super amusant. Les acteurs se connaissent depuis très longtemps, mais dès qu’un petit nouveau arrive, ils font tout pour le mettre à l’aise, ça m’a bluffé !

Vous ont-ils donné des conseils pour appréhender au mieux votre personnage ?

Oui. Je joue un rôle sensiblement différent du mien. Après, c’est à toi de donner tout ce que tu as, ils te font confiance. Mais ils sont tous très à l’écoute, que ce soit les acteurs ou la production. On refait plusieurs fois la même scène et dès que les producteurs estiment qu’elle est réussie, on coupe et on passe à la suivante. Tout va très vite, mais c’est si professionnalisant.

Justement, parlez-nous du personnage que vous incarnez…

Mon personnage est très loin de la personne que je suis dans la vraie vie. C’est un contre-emploi. On n’a pas l’habitude de me voir dans un tel registre. J’ai été candidat de télé-réalité, animateur, puis basketteur, mais jamais bad boy. Mon personnage s’appelle Antoine. C’est un tueur à gages et tout ce que je peux vous dire, c’est qu’il va semer le trouble dans l’équilibre d’Annette et Hélène… Je vous laisse là-dessus, vous verrez bien.

Vous connaissiez les acteurs par le passé ?

Oui, comme tout le monde, j’ai grandi avec le club Dorothée et Hélène et les garçons. Donc forcément, je connais bien les Mystères de l’Amour. D’ailleurs pour l’anecdote, lorsque je suis arrivé sur le plateau, je me suis senti obligé de leur dire à quel point j’étais fan d’eux à l’époque. Eux ne me connaissaient pas forcément, mais les acteurs plus jeunes, si. C’était drôle. Ils n’en revenaient pas de voir Xababa débarquer dans la série.

Votre personnage sera-t-il amené à être récurrent ?

Ce n’est pas prévu pour le moment, mais pourquoi pas ? Allez demander ça aux scénaristes (rires). Mais j’adorerai devenir un personnage récurrent dans les Mystères de l’Amour. C’est une très belle vitrine.

Vincent Queijo a récemment obtenu un rôle dans les Mystères de l’Amour, vous étiez au courant ?

Oui, bien sûr ! C’est tout à son honneur et je trouve ça bien que les producteurs fassent confiance à des personnes issues de la télé-réalité qui n’ont pas fait d’école de comédie ou autre. On a aussi quelque chose à apporter, la preuve !

Quelle fut la réaction de Tatiana quand vous lui avez fait part de la bonne nouvelle ?

Alors pour tout vous dire, c’est en grande partie grâce à ma femme que j’ai pu intégrer les Mystères de l’Amour. Ma femme m’a fait une petite fourberie (rires). Elle était déjà en contact avec les directeurs de casting du Groupe JLA bien avant moi. Elle devait participer à la série, mais, à cause d’un souci d’emploi du temps, elle n’a pas pu. Seulement, ma femme adorée a prêché pour ma paroisse. Et ça tombe bien, vu qu’ils étaient à la recherche d’un homme pour un rôle. Du coup, quand elle est rentrée le soir et m’a annoncé que je passais une audition le lendemain, je ne savais que dire. J’ai appris mes textes toute la nuit et le lendemain j’ai passé le casting. La suite, vous la connaissez ! (rires)