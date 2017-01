La fille d’Annette et Roger s’appelle…

Par ZY | Ecrit pour TMC |

La famille des Mystères de l’Amour s’agrandit... Annette vient en effet de mettre au monde une très jolie petite fille. Mais comment Roger et la jolie maman ont décidé de l’appeler ?

Hélène, Nicolas et les autres sont aux anges. Ils fêtent en effet un heureux événement : Annette est maman ! Dans l’épisode de votre série préférée Les Mystères de l’Amour qui sera diffusé ce dimanche 22 janvier, la jolie blonde donne naissance à une très belle petite fille. A cette occasion, Hélène, Nicolas et bien sûr Roger sont à son chevet pour soutenir et surtout féliciter l’heureuse maman.





Hélène et Nicolas sont déjà complètement gaga de ce beau bébé. D'ailleurs, cette naissance semble avoir donné des idées à Hélène et Nicolas. Les deux amoureux révèlent qu’ils songent très sérieusement à devenir parents à leur tour.

En attendant, Hélène est visiblement très heureuse d’accueillir cette nouvelle petite sœur. Notre héroïne lui trouve déjà des traits de ressemblance avec sa jolie maman. Mais au fait comment s’appelle cette belle petite bouille ? Annette et Roger ont finalement décidé de l’appeler... Louise ! Une très jolie idée de Roger. Parce qu’Annette pensait plutôt, si ça avait été un garçon, l’appeler Roch, en hommage à son idole de jeunesse, le chanteur québécois Roch Voisine…





Si toute la famille semble comblée, cet heureux événement a failli se transformer en véritable drame. En effet, Roger remercie Nicolas et Hélène d’avoir "sauvé" la vie de Louise. Mais que s’est-il donc passé ?

Pour le savoir, ne manquez pas la diffusion de cet épisode qui promet de nombreux rebondissements ce dimanche 22 janvier sur TMC.