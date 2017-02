Flashback : ils se sont mariés sur Love Island

Par Alexis Hache | Ecrit pour TMC |

Bien évidemment, quand on pense aux Mystères de l’amour, on pense avant tout à Hélène et Nicolas. Couple formé au début des années 90 dans la célèbre sitcom Hélène et les Garçons, il a bravé les tempêtes et les épreuves du temps pour arriver jusqu’à la quatorzième saison des Mystères de l’amour. Malgré les nombreuses relations amoureuses avec d’autres personnages tout au long de cette aventure incroyable, Hélène et Nicolas doivent bien se rendre à l’évidence : ils s’aiment ! Tant et si bien qu’ils finissent par se marier dans un épisode très attendu par les fans de la première heure.

Autre personnage emblématique de la série, Christian a lui aussi connu quelques péripéties amoureuses. Très attaché à Chloé, la petite sœur d’Hélène, il décide de l’épouser ! L’union a lieu sur Love Island, en même temps que les mariages d’Hélène et Nicolas et celui de Peter et Valentina. Mais le nom de Christian est également indissociable de celui de Fanny, apparue dans les premières saisons des Mystères de l’amour et avec qui le « Cricri d’amour » d’Hélène et les Garçons a vécu une belle histoire.

Enfin, on en parlait, Peter et Valentina se sont également mariés sur Love Island lors de cette cérémonie mémorable à trois mariages. Longtemps très amoureux d’Hélène avec laquelle il a été marié, Peter Watson est rescapé d’un accident d’avion et d’un accident de voiture. Miraculé, c’est finalement auprès de la mystérieuse Valentina qu’il retrouve l’amour. Son mariage avec elle tiendra-t-il ? Pour l’instant en tout cas, c’est grand soleil sur la relation du nouveau couple.