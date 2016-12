Les Mystères de l’amour : Tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur Christian !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TMC |

Comment oublier "Cri-cri d'amour" ? C'est dans la fameuse série Hélène et les garçons produite par AB que les téléspectateurs français font la connaissance de Christian. Batteur dans un groupe de musique, il attire rapidement les filles et jette son dévolu sur Nathalie, avant de finir dans les bras de Johanna, qui lui a d'ailleurs donné ce surnom "Cri-cri d'amour". Aujourd'hui, MYTF1 vous propose de découvrir des choses que vous ne saviez pas forcément sur l'acteur aujourd'hui âgé de 44 ans.

1/ Son fils trouve son personnage de Cri-cri d'amour "bête"

Encore aujourd'hui, nombreuses sont les personnes à parler de Christian comme le célèbre Cri-cri d'amour des années 90. Dans une interview accordée au magazine Public, Sébastien Roch est revenu sur son rôle de l'époque. Celui qui faisait craquer toutes les filles est loin d'avoir l'approbation de son garçon... "(Mon fils Roberto) aime bien ce que je fais. Il a découvert Hélène et les garçons il n’y a pas si longtemps. Il

a juste trouvé que Cri-Cri était le plus bête du groupe ! (Rires.)" Bête pour certain, charmeur pour d'autres, Christian est quand même de près l'un des personnages les plus adulés de sa génération !

2/ Léo Ferré lui fait peur

Bénéficiant d'une forte popularité grâce à Hélène et les garçons, Sébastien Roch se lance dans une carrière de chanteur. Il sort un premier album en décembre 1992, intitulé Silences. Interrogé par Libération, le musicien a fait part du disque qu'il détestait le plus. "Avec le temps, de Léo Ferré. Enfant, il me faisait peur, aujourd’hui il me fout le cafard", a-t-il confié. En ce qui concerne la chanson qui le fait pleurer, ce dernier répond sans hésitation "Ben, de Michaël Jackson. Sa voix déclenche en moi un fort sentiment de nostalgie".

3/ Il a son propre label de musique

En parallèle de sa carrière d'acteur, Christian Roch est producteur de musique. L'ancien petit ami de l'inoubliable Johanna avait tenté de percer derrière le micro mais son premier album, Silences n'a pas eu le succès escompté. Les années passant, le rockeur a digéré cet échec non sans une pointe d'humour : "La France n'était pas prête ! Et on ne m'a pas proposé grand-chose d'intéressant. Mais je ne ressens aucune frustration. Je m'éclate dans la série et je m'épanouis en tant que producteur de musique électro avec mon label Roch Music", a-t-il confié à Télé Star.

4/ Fanny (Elsa Esnoult) ne l'a pas laissé indifférent...

On dit souvent que les premières impressions sont les bonnes. Pour Sébastien Roch, c'est le cas. "La première fois que j’ai vu Fanny, jouée par Elsa Esnoult, ça m’a fait quelque chose. J’ai beaucoup aimé découvrir ce personnage. Je me disais qu’elle allait aller avec Christian alors que ce n’était pas forcément écrit comme ça à la base", a-t-il confié à Toutelatele. Bourreau des cœurs dans les Mystères de l'Amour, Christophe s'est marié à Chloé. Mais, le retour de Fanny pourrait bien faire flancher l'éternel séducteur...

5/ Sébastien Roch, un vrai papa poule !

S'il multiplie les histoires d'amour dans Les Mystères de l'Amour, dans la vraie vie, Sébastien Roch est un papa poule qui vit une idylle depuis plusieurs années. L'acteur est en couple avec Florence et a un fils, Roberto, né en 2001 d'une précédente union. Il vient d'avoir un deuxième enfant, une petite fille prénommée Liv. C'est à Purepeople qu'il a confié sa joie d'être papa pour la deuxième fois. "Je suis émerveillé par ce petit bébé... sous le charme ! J'ai déjà un garçon de 13 ans, je suis rodé, moins stressé, mais cette fois, c'est une fille... c'est forcément un peu différent..."