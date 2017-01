Les Mystères de l’amour : Êtes-vous incollable sur Marjorie Bourgeois (Stéphanie) ?

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TMC |

Dans la série Les Mystères de l'Amour diffusée sur TMC, Marjorie Bourgeois joue Stéphanie Dorville, une jolie brune qui fait tourner la tête de Jimmy, joué par Tom Schacht. Mais êtes-vous vraiment incollable sur l'actrice qui crève l'écran sur TMC ?

1/ Elle a été élue Miss Le Mans en 2008

Ne vous fiez pas à son costume de flic bien sous tous rapports dans Les Mystères de l'Amour. Girly jusqu'au bout des ongles dans la vie de tous les jours, Marjorie Bourgeois s'est présentée à l'élection de Miss Le Mans en 2008 et a eu l'agréable surprise de remporter l'élection. "Ma maman m’avait inscrite à un casting organisé par une agence de mannequin. C’est comme ça que j’ai participé au concours de Miss Le Mans en 2008. Et j’ai eu la bonne surprise de gagner !", a-t-elle déclaré au journal Les Nouvelles de Sablé.

2/ La danse, sa passion

Depuis toute petite, Stéphanie Douville rêve de devenir danseuse. Une passion qui remonte à sa plus tendre enfance. "J’ai quitté Sablé à 16 ans pour entrer au conservatoire de danse à Angers. Devenir danseuse, c’était mon rêve de petite fille", raconte la jeune femme de 27 ans. Si aujourd'hui elle ne danse plus, la jeune femme entretient son corps. Son compte Twitter est truffé de clichés d'elle à la salle de sport. Et il faut dire qu'avec un tel physique, elle a de quoi rougir...



3/ Le mannequinat, sa deuxième passion

Miss Le Mans, ancienne danseuse... Quoi de mieux que le mannequinat pour mettre à profit ses années d'expérience dans des domaines qui s'en rapprochent ? Depuis toute jeune, Marjorie Bourgeois défile sur les podiums. Défilés, photos pour du prêt-à-porter, des maillots de bains et de la lingerie... la jeune femme est une véritable touche-à-tout.

4/ Elle a vu juste pour Miss France 2017

Ancienne Miss Le Mans, Marjorie Bourgeois a regardé d'un œil avisé le couronnement de Miss France qui a eu lieu le 17 décembre dernier à l'Arena de Montpellier. Et l'actrice a vu juste ! "Guyane - Languedoc - lorraine - Guadeloupe - Tahiti", avait-elle tweeté le soir de l'élection. Un top 5 extrêmement juste car c'est bel et bien Alicia Aylies, Miss Guyane qui a remporté l'élection. Derrière elle, Miss Languedoc, Miss Lorraine, Miss Guadeloupe et Miss Tahiti. Bien vu Stéphanie !