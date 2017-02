Les Mystères de l'amour : Vous la reconnaissez ? Cette actrice a joué dans Clem

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TMC |

La première saison de Clem a été diffusée le 22 février 2010 sur TF1. Le pitch : Clémentine Boissier, une adolescente ordinaire apprend qu'elle est enceinte de Julien, son premier petit copain. Mais a-t-on réellement envie de devenir maman à 16 ans ? Ne pouvant plus reculer, la jeune fille doit mener sa grossesse à terme. Son entourage, et surtout ses parents, vont s'efforcer de gérer au mieux la situation. Mais il n'est pas facile de rester serein lorsque l'on apprend que sa fille de seize ans va être maman...

Dans la saison 1, Clem tombe donc amoureuse de Julien, le père de son bébé, Valentin. Mais, assez vite, elle se rend compte que ce dernier n'est pas fait pour lui. Elle fait alors la rencontre de Mathieu Verdier, un beau gosse beaucoup plus vieux qu'elle avec qui elle s'imagine finir sa vie. Lors d'une soirée organisée par Alyzée, la meilleure amie de Clémentine, son prétendant est présent, mais une fille séduisante lui tourne autour. Elle est brune, grande, a des yeux de chat et dévore complètement des yeux le petit ami de la maman adolescente. Cette jeune fille deviendra par la suite Fanny dans les Mystères de l'Amour. Vous l'aurez compris, il s'agit d'Elsa Esnoult.

Elsa Esnoult est surnommée le "chacal" par Clem. Grande, brune, yeux bleus, la jeune femme est une concurrente redoutable pour Clémentine. Pourtant, c'est bel et bien vers la maman de Valentin que se tournera Mathieu Verdier, avant de disparaître. Après une courte apparition dans la série de Joyce Buñuel, Elsa enchaîne les rôles dans plusieurs séries notables : Dreams, Camping Paradis et Les Mystères de l'Amour . Elle a d'abord joué la petite amie de Christian, avant de partir pour se lancer dans la musique. Mais, la jeune femme n'a pas perdu de vue le casting. Elle a fait son grand retour sur les écrans à l'occasion des épisodes consacrés aux mariages, aux côtés d'Hélène Rolles, Patrick Puydebat, Sébastien Roch et Marjorie Bourgeois.

Dans une interview accordée à MYTF1, Elsa Esnoult s'est confiée sur son retour dans les Mystères de l'Amour. "On m’avait dit que je reviendrais mais je ne savais pas où, quand et comment... Avec Christian, ils se sont quittés sur un malentendu. Ce n’est pas parce qu’elle est partie, qu’elle ne l’aime plus. Ce mariage va bouleverser leurs vies respectives", a-t-elle avoué. En parallèle se son rôle de Fanny, la jolie brune prépare d'autres projets artistiques. Parmi eux, un long-métrage et un nouveau clip ! Patience...