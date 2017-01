Les mystères de l'Amour : La surprise inattendue d'Annette et Roger

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TMC |

Après 4 semaines de pause, Les Mystères de l'Amour est de retour sur TMC ! Dimanche 8 janvier, les téléspectateurs vont pouvoir suivre la suite des aventures d'Hélène et Nicolas ! Après s'être mariés, le couple plonge dans le bonheur. Décidés à célébrer leur union en bonne et due forme, les deux tourtereaux invitent leurs amis les plus proches. Et forcément, Annette et Roger sont de la partie. Enceinte jusqu'aux dents, la jolie blonde ne pouvait rater l'occasion de retrouver sa grande copine ! A la sortie de l'aéroport, Roger et sa femme veulent surprendre toute la bande en arrivant à l'improviste. Epuisés du voyage, tout ne se passe pas comme prévu... De son côté, Sylvain semble avoir de plus en plus de mal à accepter le mariage de Chloé et Christian.



3 mariages à Love Island

Le 11 novembre dernier, les téléspectateurs ont pu assister à non pas un, mais trois mariages ! Pour l'occasion, une pluie de guests a fait le déplacement afin de pimenter les festivités. Fanny Salvat et Vincent Queijo ont répondu présents. Princess Erika a, elle aussi, eu le droit à son apparition. Interrogée par MYTF1, elle a donné quelques précisions sur son rôle. "Je tiens un rôle dramatique. Le mec de Mathilda a pété un câble. Et elle n’arrive pas à le faire revenir à la raison. Cette situation est très difficile à vivre. Elle l’a rend triste. Mais en même temps, Mathilda aime vraiment son mari, elle a de l’empathie pour lui. Elle ne sait pas comment gérer ses pulsions".

Rendez-vous dimanche 8 janvier à 19h50 pour découvrir un nouvel épisode inédit des Mystères de l'Amour sur TMC !

Ils se sont dits "oui" !