Les Mystères de l'Amour : un chanteur du groupe Alliage rejoint le casting !

Un ancien chanteur du groupe Alliage débarque ce dimanche dans les Mystères de l'Amour. MYTF1 vous en dit un peu plus sur ce nouveau personnage qui risque de causer du tort à plusieurs personnages...

Elsa Esnoult, Nadège Lacroix, Vincent Queijo, Princess Erika... Les guests pleuvent dans la série Les Mystères de l'Amour. Et c'est loin d'être terminé ! Ce dimanche, vous avez rendez-vous à 19h45 pour suivre un nouvel épisode inédit de votre série préférée. Et qui dit épisode inédit, dit nouveau personnage ! Un chanteur du boysband français Alliage fait une entrée fracassante dans le feuilleton : il s'agit de Brian Torres ! Le quadragénaire, qui rejoint la grande famille des Mystères de l'Amour, va se faire missionner par l'un des personnages emblématique de la série. Sachez que Samuel, de son vrai prénom, va avoir un mois pour accomplir les instructions de la jeune femme...

Membre du groupe Alliage aux côtés de Steven Gunnell, Roman Lata Ares et Quentin Elias, Brian Torres connaît le succès dans les années 90, après la sortie du titre Baila, vendu à plus de 450 000 exemplaires en 1997. Un premier album intitulé "Alliage, l'album" et sorti dans les bacs la même année s'est distribué à 500 000 exemplaires ! Mais après plusieurs années d'existence, les quatre chanteurs se séparent. Brian Torres poursuit une carrière d'acteur. En 2008, il joue notamment dans la pièce de théâtre Dérapage assuré, en parallèle de sa carrière de mannequin. Aujourd'hui, le beau gosse revient sur le petit écran dans les Mystères de l'Amour pour une durée indéterminée...

