Les Mystères de l’Amour : une nouvelle venue dans la famille de Patrick Puydebat

Par P.H. | Ecrit pour TMC |

Très actif sur les réseaux sociaux, Patrick Puydebat alias Nicolas dans Les Mystères de l’Amour (TMC) partage avec ses fans aussi bien ses photos de vacances que les articles qui l’ont marqué ou encore des publications visant à sensibiliser les internautes aux droits des animaux.

Dimanche, c’est pour annoncer une bonne nouvelle que le comédien, jeune marié dans la série de TMC – il a épousé Hélène (Hélène Rollès) son amour de jeunesse -, a pris d’assaut Twitter. Il a en effet levé le voile sur l’arrivée de Five, une jolie agnelle dont il est totalement sous le charme. Lundi, il a d’ailleurs posté sur Instagram un cliché le montrant câliner tendrement l’animal qui vient tout juste de naître.

Grand défenseur des animaux, Patrick Puydebat a rassuré ses fans quant au sort de Five et des autres moutons qu’il possède. "Non je ne mange pas mes moutons ce sont mes tondeuses à gazon et d'adorables animaux de compagnie", a-t-il ainsi écrit. Rien de plus écologique en effet que de laisser au garage les tondeuses et miser sur des animaux pour s’occuper de l’entretien de son gazon. Une idée d’ailleurs exploitée par certaines villes de France qui font appel à des chèvres ou des moutons pour leurs espaces verts.