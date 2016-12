Les Mystères de l’amour : Ce que vous ne saviez peut-être pas sur Patrick Puydebat !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TMC |

C'est en 1992, dans la série Premiers Baisers, puis dans Hélène et les garçons que le monde entier fait la connaissance de Patrick Puydebat, alias Nicolas. Très vite, les téléspectateurs se passionnent pour ce personnage un peu rebelle et amoureux d'Hélène. Après l'arrêt de la série, ce dernier enchaîne les sitcoms : Le miracle de l'amour, les vacances de l'amour, puis les Mystères de l'amour diffusée depuis 2011 sur TMC. Mais êtes-vous vraiment incollable sur l'acteur ?

1/ Il a failli ne jamais faire partie de la série Hélène et les garçons

Vous ne le savez peut-être pas, mais Patrick Puydebat a failli ne jamais devenir le petit ami d'Hélène dans la série Hélène et les garçons. En effet, le jeune homme a passé le casting après une soirée agitée au Bourget. "J’ai passé le casting d’Hélène et les garçons après une rave au Bourget. Au petit matin, je suis passé en voiture devant les studios de la Plaine-Saint-Denis et mes potes m’ont convaincu d’y aller. Je venais de danser douze heures non-stop. Je n’étais vraiment pas frais. Et, contre toute attente, j’ai été retenu", a-t-il confié au magazine Public. Heureusement pour lui, il a été retenu pour interpréter le rôle phare de Nicolas Vernier.

2/ Sa compagne avait 3 ans lorsqu'il jouait dans des sitcoms

Depuis plusieurs mois, Patrick Puydebat file le parfait amour avec Caroline, une jolie blonde de 26 ans. C'est lors d'un dîner organisé il y a un an et demi par des amis communs qu'ils se sont rencontrés. Et depuis, ils ne se quittent plus. Alors que de nombreux couples pourraient craindre un écart d'âge de vingt ans, pour l'acteur c'est au contraire une sacrée aubaine. Âgée d'à peine 3 ans à l'époque où les sitcoms d'AB Productions explosaient, Caroline n'a pas connu l'hystérie autour de l'acteur "et c'est tant mieux", comme il le précise.

3/ Patrick Puydebat a tourné dans une publicité

Figurez-vous que Patrick Puydebat a tourné dans une publicité qui fait la promotion de meubles de cuisine. C'est en 2008 que les téléspectateurs ont pu l’apercevoir dans un spot de 31 secondes. Il joue le rôle d'un mari aimant qui prépare le petit-déjeuner pour sa femme, à peine levée du lit.

4/ Il a joué dans Camping Paradis

Si vous connaissez Patrick Puydebat pour son rôle d'éternel séducteur dans Hélène et les garçons ou encore dans les Mystères de l'amour, sachez que ce dernier a joué dans la série Camping Paradis aux côtés de Laurent Ournac et de toute sa joyeuse bande d'animateur. C'est dans l'épisode Musical Camping (saison 5 épisode 4) diffusé le 6 janvier 2014 sur TF1 que l'acteur a fait une apparition. Il interprète le rôle de Guillaume, l'ex petit ami d'Aurélie Konaté.

