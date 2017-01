Dimanche prochain, Roger et Annette veulent surprendre la bande !  

Découvrez les premières minutes du prochain épisode des Mystères de l'Amour du dimanche 8 janvier à 19h45 sur TMC. Hélène et Nicolas organisent une grande fête. Roger et Annette veulent surprendre toute la bande en arrivant à l'improviste, mais leur arrivée pourrait bien être retardée… De son côté, Sylvain semble avoir de plus en plus de mal à accepter le mariage de Chloé et Christian. Les Mystères de l'Amour reviennent dès dimanche 8 janvier 19h45 sur TMC.