Hélène et Nicolas proposent à Ingrid de venir s’installer à la maison avec la petite Zoé qu’ils adorent déjà. Léa, Gwen et Erwan s’inquiètent beaucoup pour Nicky qui semble contrarié depuis la veille. Mélanie vient voir Chloé et Sylvain pour leur demander un énième service. Comment Chloé va-t-elle prendre la nouvelle ?