les 4 Q - Le blanc leur va trop bien  

Ce sont les principes du journalisme : Qui, quoi, quand, et surtout « Qu’est-ce que c’est ? » Voici tout ce qu’on a vu depuis 24 heures. Voici les 4Q qui aujourd’hui sont sponsorisés par le mec qui pense que sa blague est super alors que tous les invités pensent qu’elle est nulle. Au programme, de la politique intérieure mais surtout le match entre trois femmes : Amber Sherlock, la présentatrice vedette du BFMTV australien, Julie à gauche et Sandy à droite. Problème: elles sont toutes les 3 habillées en blanc. Et ça énerve Amber !