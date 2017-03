Les 4 Q - Le clash Anne-Sophie Lapix / Forian Philippot  

Toutes les semaines, le Président américain s’adresse à la nation. C’est pas nouveau… Ca existe depuis la nuit des temps. Le Président s’adresse face-caméra depuis le bureau ovale : droit, impeccable. Droit, impeccable, chic… Quand on vous dit que le président américain Trump est… différent. Hier sur France 5, Anne Sophie Lapix n’a pas été très cordiale. Vous avez remarqué ce petit ton ? « Bonsoir ». On est d’accord qu’elle n’est pas élégante. Et puis… Elle lui a posé une question tout de suite ! Genre pas le temps de respirer, quoi !Il a l’air agacé mais bon… on ne le serait moins ! Et puis Cohen qui le contredit sur Bruxelles ! Et puis l’autre arrogante qui se fait faire des fiches qu’elle ne lit même pas ! Pourquoi elle la ramène ? Mais oui ! Elle se moque ! Son ton n’est pas cordial, à Anne Sophie Lapix. Et je vais lui dire comme à un enfant