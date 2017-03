Les 4 Q - Les députés sont fauchés !  

La réflexion du jour qui fait réfléchir nous vient de cette bonne vieille dodoche. Bonjour Hervé Mariton. Ben oui, il nous fait penser à une 2CV… Il fait partie de ces députés qui pensent qu’ils sont mal payés. Voici une des raisons. La rémunération. Si on continue comme ça… Des retraités des riches ou des nuls. Donc il faut comprendre que notre assemblée est actuellement composée du contraire. L’hémicycle est rempli de députés actifs et dynamiques… Des députés brillants et surtout qui n’ont pas le sous. On a failli (on était à 2 doigts) de faire un bout à bout d’images de députés dynamiques et brillants… Mais on s’est retenu… de peur d’être un peu trop éblouis par la brillance.