4 Q : "les femmes sont moins payées car elles sont moins intelligentes"  

Ce sont les principes du journalisme : Qui, quoi, quand, et surtout « Qu’est-ce que c’est ? » Voici tout ce qu’on a vu depuis 24 heures. Voici les 4Q mais juste avant : On a cru que l’image de la semaine c’était ça. Mais c'était sans compter : ce type. Il est polonais , s’appelle Janusz Korwin-Mikke et député européen. Du genre Très très très à droite . Non vraiment c’est un personnage délicieux. Exemple l’année dernière , jour des attentats de Bruxelles, on demande aux députés de se lever pour une minute de silence en hommage aux victimes. Il ne manquait plus qu’une petite sortie bien misogyne pour être complet et c’est chose faite !