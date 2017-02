Ce sont les principes du journalisme : Qui, quoi, quand et surtout qu’est-ce que c’est ? Voici tout ce qu’on a vu depuis 24 heures. L’image du jour, c’était ce matin. Benoît Hamon reçu par François Hollande à l'Elysée... Et on sent qu’il manquait comme un truc pour les photographes… Benoît Hamon sera-t-il soutenu par le gouvernement ?