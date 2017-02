Le 4 Q - Marine Le Pen perd son anglais !  

Ce sont les principes du journalisme : Qui, quoi, quand, et surtout « Qu’est-ce que c’est ? » Voici tout ce qu’on a vu depuis 24 heures. A la question : faut-il parler anglais pour devenir Président de la République ? La réponse est NON : on s’en fout de l’anglais ! Ca sert à rien ! La preuve avec Marine Le Pen. Marine Le Pen est sur la chaîne CNN. L’interview a été diffusée mercredi… Et on a adoré une séquence ou vraiment… Cette langue anglaise est insupportable, on ne comprend rien… Ce ne sont pas les mêmes mots qu’en Français !