Les 4 Q : On a trouvé un concurrent sérieux pour Etienne Carbonnier  

Ce sont les principes du journalisme : Qui, quoi, quand, et surtout « Qu’est-ce que c’est ? » Voici tout ce qu’on a vu depuis 24 heures. L’équipe de France de hand championne du monde était reçue lundi à l’Elysée… Et on ne va pas en faire un fromage parce que les mecs y sont quasiment tous les ans hein… Résultat : Ils sont limites blasés. On a trouvé un concurrent sérieux pour Etienne Carbonnier. Il s'appelle André et c'est notre nouveau chouchou, il officie sur la chaîne locale BEFFROI VISION et lui aussi il parle de sport. Particularité d’André : il a plein de fiches qu’il aime ranger…tout le temps…tout le temps. Et surtout un studio avec fond vert ou on peut voir passer le même camion bleu toute les semaines ou encore le même mec qui fait coucou a la caméra.