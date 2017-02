Les 4 Q - Et pendant ce temps, Barack Obama fait du Kite  

Ce sont les principes du journalisme : Qui, quoi, quand, et surtout « Qu’est-ce que c’est ? ». Voici tout ce qu’on a vu depuis 24 heures. Donald Trump est Président des Etats-Unis depuis 3 semaines… Et on ne compte plus les pays avec lesquels il s’embrouille : après le Mexique, après l’Australie… Aujourd’hui, c’est sa visite au Royaume-Uni, prévue en juillet, qui fait des remous. .. CET homme s'appelle John Bercow, c’est le Président de la Chambre des communes, et il a décidé de blacklister Trump de l’institution qu’il préside.