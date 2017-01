Les 4 Q - "L'argument qui tue" de l'avocat de Fillon,  

Ce sont les principes du journalisme : Qui, quoi, quand, et surtout « Qu’est-ce que c’est ? » Voici tout ce qu’on a vu depuis 24 heures. Affaire PénélopeGate, la suite : L’avocat de Fillon était hier sur BFM. On est d’accord qu’il est là pour défendre le couple Fillon. Une interview hors du commun où l'avocat explique que les assistants parlementaires ne foutent rien. ils n'écrivent pas, ils ne prennent pas de note, ils ne font pas de synthèse.... En clair... Pénélope, comme tout assistant parlementaire fait un travail considérable non concret depuis chez elle... CQFD. On a gardé le meilleur pour la fin... Nicolas Dupont Aignan, il n’est jamais tendre avec les affaires des politiques. Il répond toujours « Ah ça pue ! ». Alors, le Penelope Gate, Nico, ça pue ?