Les 4 Q - Comme un ouragan,  

Ce sont les principes du journalisme : Qui, quoi, quand, et surtout «Qu’est-ce que c’est ? ». Voici tout ce qu’on a vu depuis 24 heures. Si je vous dis : « J’ai une super idée pour ton clip. J’te vois bien, tout seul, sur une falaise, avec une cape »… Vous me dites : « non merci, retourne dans les années 80 ». Eh ben pas Marine Le Pen. Si je vous dis : « Alors après, je te vois bien seule, sur la plage, à faire ce qu’on ne fait JAMAIS quand on est seuls sur une plage… C’est à dire : avec les pieds… (Vous savez) Tu balances des trucs avec les pieds. »… Vous me dites : « non merci, retourne dans les années 80 ». Eh ben pas Marine Le Pen.