Ce sont les principes du journalisme : Qui, quoi, quand, et surtout "Qu’est-ce que c’est ?" Voici tout ce qu’on a vu depuis 24 heures : la candidature surprise et peu convaincante de Michèle Alliot Marie, François Baroin et son livre en invités surprises au déjeuner Fillon-Sarkozy, des ministres blasés qui attendent désespérément la fin et Marine Le Pen qui débarque sur Facebook Live pour contourner les médias.