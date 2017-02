Les 4Q - Matt Pokora, le chanteur normal  

Ce sont les principes du journalisme : Qui, quoi, quand, et surtout "Qu’est-ce que c’est ?" Le nouveau clip de Matt Pokora est sorti : une reprise d'Alexandrie Alexandra de Claude François pour laquelle Matt a loué une décapotable et 4 potes, mis un short, des lunettes de soleil et se gare n'importe comment pour faire une choré quand il croise des filles... Bref, une vie normale ! Extrait de Quotidien - Vendredi 17 février 2017