Ce sont les principes du journalisme : Qui, quoi, quand, et surtout « Qu’est ce que c’est ? ». Voici tout ce qu’on a vu depuis 24 heures. Voici les 4Q qui aujourd’hui sont sponsorisés par la nouvelle couleur de Eric Zemour : cramée. Sans oublier les voeux du Prince Albert de TMC, The Boss, quand même.... Et une petite visite dans la maison de retraite de papy Lepen....