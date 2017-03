Les 4Q - Anne Hidalgo en plein "Lost in translation"  

Ce sont les principes du journalisme : Qui, quoi, quand, et surtout "Qu’est-ce que c’est ?" Voici tout ce qu’on a vu depuis 24 heures. Voici les 4Q qui aujourd’hui sont sponsorisés par un vrai problème de société ce midi sur TF1. La Maire de Paris, Anne Hidalgo est au Japon, objectif promouvoir le tourisme à Paris et défendre la candidature des JO de Paris. Elle a donc rencontré des gens importants comme Kumamon, la mascotte de la Ville et Star de la télé. Au programme aussi le Salon de l'Agriculture et sa consommation d'alcool et le sujet d'or, qui distingue le sujet qui donne le plus envie d’aller au salon.